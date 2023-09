United Internet Aktie News: United Internet macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich United Internet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,91 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,91 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,22 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,81 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.666 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 37,82 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,93 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von United Internet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

