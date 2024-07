United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 20,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 20,70 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 20,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 95.032 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,06 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,14 EUR. Dieser Wert wurde am 26.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 57,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,88 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

