United Internet Aktie News: United Internet verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 20,58 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 20,58 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,44 EUR nach. Bei 20,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.202 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 19,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 29,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,482 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,30 EUR je United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,62 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,57 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 01.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,60 EUR je Aktie aus.

