United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 23,12 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 23,12 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,86 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 158.122 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,42 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,94 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,709 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren verloren

1&1-Aktie klettert +19 Prozent: United Internet will 1&1-Anteil ausbauen

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: United Internet passt Dividende nach unten an