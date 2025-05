United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 22,76 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,76 EUR nach oben. Bei 23,06 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.828 United Internet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,42 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Gewinne von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 56,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,682 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

