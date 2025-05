United Internet Aktie News: United Internet am Mittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich United Internet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 22,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,98 EUR. Bei 23,10 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 22,96 EUR ein. Bei 23,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 56.617 Stück.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 57,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,682 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,09 EUR angegeben.

Am 12.05.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,31 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

