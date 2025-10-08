UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Mittwochabend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 370,31 USD zu.
Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 370,31 USD. Bei 374,56 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 367,00 USD. Zuletzt wurden via New York 968.200 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,55 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.
UnitedHealth veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,91 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,22 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
