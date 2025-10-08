DAX24.617 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.919 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Aktienkurs aktuell

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth legt am Nachmittag zu

08.10.25 16:10 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth legt am Nachmittag zu

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 371,12 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
320,15 EUR 7,60 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 371,12 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 372,08 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 367,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 369.623 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 69,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 58,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
