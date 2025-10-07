UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 359,32 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 359,32 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 362,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 359,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.668 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 75,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Abschläge von 34,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,55 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,74 USD, nach 4,54 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,22 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert