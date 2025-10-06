UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 361,11 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 361,11 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 362,52 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 360,20 USD. Zuletzt wechselten 251.603 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 74,59 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,46 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,23 USD im Jahr 2025 aus.

