UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Montagabend in Rot
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 359,30 USD ab.
Um 20:07 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 359,30 USD ab. In der Spitze büßte die UnitedHealth-Aktie bis auf 357,11 USD ein. Bei 360,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 644.380 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 75,46 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der UnitedHealth-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.10.2026.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
