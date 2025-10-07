UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth reagiert am Dienstagabend positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 20:07 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 362,40 USD zu. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 363,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 359,15 USD. Bisher wurden heute 629.057 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Bei 630,45 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,96 Prozent. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 35,25 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,55 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 28.10.2025 gerechnet. UnitedHealth dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,22 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

