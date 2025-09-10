UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagabend im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 354,26 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 354,26 USD zu. Bei 360,32 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 349,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.548.812 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gewinne von 77,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 50,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

