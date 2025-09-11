UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth steigt am Freitagnachmittag

UnitedHealth im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 359,42 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 359,42 USD zu. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 360,08 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 355,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 434.021 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Gewinne von 75,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 234,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,46 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

