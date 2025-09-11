UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 355,12 USD.
Werte in diesem Artikel
Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 355,12 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 362,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 355,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.249.346 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 33,92 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,46 USD.
Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen