UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 341,90 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 341,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 338,35 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,50 USD. Bisher wurden heute 1.166.409 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 84,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2025 (234,65 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,23 USD im Jahr 2025 aus.

