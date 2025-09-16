UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Abend nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 342,85 USD.
Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 342,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die UnitedHealth-Aktie sogar auf 342,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 338,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 598.463 UnitedHealth-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 83,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,46 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte UnitedHealth möglicherweise am 09.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
