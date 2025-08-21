UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 309,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 309,00 USD. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 310,27 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 304,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 431.900 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 630,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,03 Prozent. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach unten.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

