Aktienkurs aktuell

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag in Rot

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 359,28 USD.

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 359,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 358,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 363,96 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 223.375 UnitedHealth-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 43,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,55 USD.

UnitedHealth veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen