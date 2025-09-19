DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,2%Dow46.410 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,58 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Aktienentwicklung

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth schiebt sich am Abend vor

22.09.25 20:25 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth schiebt sich am Abend vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 341,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
289,05 EUR 1,65 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 341,04 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 342,48 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 334,01 USD. Zuletzt wurden via New York 718.563 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,86 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,20 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von UnitedHealth rechnen Experten am 09.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,23 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

