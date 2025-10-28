UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Dienstagabend fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 368,51 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 368,51 USD. Bei 380,06 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 380,00 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 1.710.002 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 41,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 36,32 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,18 USD aus.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 100,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

