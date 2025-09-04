DAX23.755 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.430 +0,1%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Fokus auf Aktienkurs

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Nachmittag schwächer

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 83,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
70,69 EUR -1,80 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 83,08 USD. In der Spitze büßte die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,08 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,64 USD. Zuletzt wechselten 299.398 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 74,53 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

