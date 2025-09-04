United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 83,08 USD.
Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 83,08 USD. In der Spitze büßte die United Parcel Service-Aktie bis auf 83,08 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,64 USD. Zuletzt wechselten 299.398 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 74,53 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,22 Mrd. USD – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,77 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
