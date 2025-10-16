DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.313 +0,2%Top 10 Crypto14,97 -1,7%Nas22.704 +0,2%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1676 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kursverlauf

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag gestärkt

16.10.25 16:08 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,45 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
72,56 EUR 0,53 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 84,45 USD. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 139.909 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 41,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für United Parcel Service-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,55 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,00 USD.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

