United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Abend an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 84,30 USD.

Um 20:07 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 84,30 USD nach oben. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 85,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 488.174 United Parcel Service-Aktien.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 72,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,73 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service im Jahr 2025 6,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

