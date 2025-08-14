United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Abend südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 86,39 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 86,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 85,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,68 USD. Zuletzt wurden via New York 441.199 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 84,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,52 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,55 USD je United Parcel Service-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 130,67 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat United Parcel Service in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren

Juli 2025: Experten empfehlen United Parcel Service-Aktie mehrheitlich zum Kauf