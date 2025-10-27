United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 88,71 USD zu.

Das Papier von United Parcel Service konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 88,71 USD. Bei 89,25 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 481.528 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 140,33 USD erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 58,19 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 7,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 127,00 USD.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,22 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,44 USD je Aktie.

