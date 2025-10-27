United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Montagabend an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 89,24 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 89,24 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie legte bis auf 89,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,66 USD. Zuletzt wechselten via New York 951.953 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 57,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 8,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,00 USD an.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

