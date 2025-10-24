DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.246 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Top News
Trump und Xi vor Handelsgesprächen zuversichtlich - Kanada nimmt nach Gesprächsabbruch GM und Stellantis ins Visier
Intel-Aktie dennoch leichter: Chipriese überrascht mit starken Zahlen
Notierung im Blick

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Freitagabend gestärkt

24.10.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 87,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
75,34 EUR 0,40 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 87,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 88,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 363.790 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 145,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 65,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 7,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,00 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 21,22 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

