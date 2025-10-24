DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.228 +1,3%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl66,58 +0,9%Gold4.129 +0,1%
United Parcel Service im Fokus

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

24.10.25 16:08 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 87,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
75,71 EUR 0,77 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von United Parcel Service konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 87,77 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die United Parcel Service-Aktie bei 88,29 USD. Bei 87,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 102.729 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 145,00 USD markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach unten.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,54 Prozent zurück. Hier wurden 21,22 Mrd. USD gegenüber 21,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,44 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
