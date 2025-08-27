United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service tendiert am Donnerstagabend südwärts

United Parcel Service im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 86,71 USD.

Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 86,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die United Parcel Service-Aktie bis auf 86,47 USD. Bei 88,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 489.755 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 67,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,79 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,52 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr bedeutet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren verloren