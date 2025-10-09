United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend schwächer

So entwickelt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 85,31 USD abwärts.

Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 85,31 USD. Das Tagestief markierte die United Parcel Service-Aktie bei 85,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,26 USD. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 297.788 Aktien.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 69,97 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,00 USD.

United Parcel Service ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,51 USD, nach 1,65 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,77 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,22 Mrd. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,47 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

