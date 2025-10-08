DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
So bewegt sich United Parcel Service

United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit positiven Vorzeichen

08.10.25 20:24 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 86,53 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 86,53 USD. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,12 USD zu. Bei 85,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 370.111 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 145,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 67,57 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (82,00 USD). Mit Abgaben von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die United Parcel Service-Aktie im Durchschnitt mit 127,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
10:01United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
