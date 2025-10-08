DAX24.617 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.919 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

08.10.25 16:10 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Parcel Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 85,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
74,52 EUR 0,80 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die United Parcel Service-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,99 USD. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 86,04 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,25 USD nach. Bei 85,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 140.633 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 68,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 4,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,00 USD angegeben.

Am 29.07.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,22 Mrd. USD im Vergleich zu 21,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,48 USD je United Parcel Service-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
10:01United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
25.10.2024United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:01United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.04.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
