US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

28.01.26 16:52 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 23. Januar verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,295 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,0 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,602 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,223 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,0 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,977 Millionen gestiegen waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 10:52 ET (15:52 GMT)