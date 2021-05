Wegen Aprilscherz um "Voltswagen": US-Börsenwächter nehmen Ermittlungen gegen Volkswagen auf

• VW gab scherzweise Umbenennung der US-Tochter bekannt• Voltswagen statt Volkswagen• SEC nimmt Aprilscherz unter die Lupe

"Wir wissen, dass 66 ein ungewöhnliches Alter ist, um seinen Namen zu ändern, aber wir waren schon immer im Herzen jung. Wir stellen Voltswagen vor. Ähnlich wie Volkswagen, jedoch mit einem neuen Fokus auf E-Mobilität", verkündete der Autobauer Volkswagen auf Twitter am 30. März dieses Jahres.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #voltswagen