DAX: 13.000-Punkte-Marke als Signalgeber

Die Marke von 13.000 Punkten erweist sich als mächtige Hürde für den DAX, der nun schon seit der zweiten Juniwoche seitwärts um dieses Niveau schwankt. Damit wird der Widerstand zum zentralen Signalgeber. Sollte der deutsche Leitindex signifikant über 13.000 Punkte und damit auf ein neues Post-Crash-Hoch steigen, rechnen wir mit einem kräftigen Rallyschub. Scheitert aber das Vorhaben, droht ein trüber Börsenherbst mit größeren Einbußen. Was aber ist wahrscheinlicher?

Konjunkturerwartungen steigen weiter

In Deutschland und Europa wächst die Angst, dass nach einem relativ ruhigen Sommer die Corona-Problematik im Herbst wieder stark zunehmen könnte. Die hierzulande deutlich anziehenden Fallzahlen zeigen in jedem Fall die Gefahr einer zweiten Welle. Die Konjunkturzuversicht wird davon aber im Moment noch nicht getrübt. Die im ZEW-Index abgebildeten Konjunkturerwartungen sind im Augst erneut gestiegen. Mit 71,5 Punkten notieren sie nun auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren und stehen in krassem Kontrast zu der Lageeinschätzung, die sich weiter, um -0,4 Punkte auf -81,3 Punkte, verschlechtert hat.

2021 könnte es erhebliche Nachholeffekte geben

Doch woher speist sich die Zuversicht, obwohl die Corona-Problematik weiter ungelöst wirkt (auch wenn Russland einen wenig getesteten Impfstoff zugelassen hat)? Sicher daraus, dass jede Pandemie einmal zu Ende geht, und dass die Impfstoffentwicklung abseits der russischen Wundertüte durchaus verheißungsvoll verläuft. Ist ein Impfstoff noch in diesem Jahr verfügbar, könnte es 2021 zu großen Nachholeffekten kommen. Denn überall sind im laufenden Jahr Ausgaben aufgeschoben worden - die Palette reicht von privaten Feiern über den Autokauf bis zu Unternehmensinvestitionen (und die ganz besonders). Kehrt die Zuversicht zurück, könnte sich dieser Stau mit einem Knall lösen.

Fazit zu DAX

Der DAX läuft derzeit noch seitwärts und liefert bislang kein klares Signal für eine Rallyfortsetzung. Das passende Szenario für weiter steigende Kurse zeichnet sich aber durchaus ab, auch wenn die Wette auf eine erfolgreiche Impfstoffentwicklung, die eine große Konjunkturerholung auslösen könnte, spekulativ ist. Daher gilt: Steigt der DAX auf ein neues Post-Crash-Hoch, winkt der nächste Rallyschub.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 99,5 % verzeichnet hat (Stand 31.07.2020).

