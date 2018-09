Hella: Günstige Bewertung bietet aussichtsreiche Perspektiven

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,0% verzeichnet hat (Stand 30.06.18, 22.30 Uhr).

Wie die meisten Autowerte leidet auch die Hella-Aktie derzeit unter dem negativen Börsensentiment, das der Branche entgegengebracht wird. Dabei konnte der Zulieferer letzten Monat durchweg erfreuliche Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 vermelden. Der Umsatz kletterte um 7,2 % auf 7,1 Mrd. Euro, währungs­bereinigt wären es sogar 9,3 % gewesen. Praktisch im Gleichschritt kam auch das bereinigte EBIT um 8,8 % auf 581 Mio. Euro voran und das Nettoergebnis wurde überproportional um 14 % auf 390 Mio. Euro verbessert. Daran sollen auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende ebenfalls um 14 % auf 1,05 Euro je Aktie erhöht wird, entsprechend einer anständigen Rendite von gut 2 %.

Für etwas Enttäuschung am Kapitalmarkt mag gesorgt haben, dass der Vorstand auch für das laufende Jahr wieder "nur" ein Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBIT von 5 bis 10 % anpeilt. Dies interpretieren wir jedoch eher als Zeichen relativer Stärke, und zwar nicht nur wegen der bislang hohen Prognose­sicherheit des Managements. Denn während vielen anderen Unternehmen der Branche die hohen Investitionen in Zukunftsthemen wie autonomes Fahren und Elektro­mobilität die Gewinne wegfressen, bleiben die Ostwestfalen auf einem profitablen Wachstumspfad - obwohl sie fast 10 % ihres Umsatzes für die Entwicklung neuer Technik ausgeben. Diese Robustheit und Visibilität wird mit einem KGV von 12 nur unzureichend honoriert. Perspektivisch bleibt die Aktie daher ein aus­sichtsreiches Investment.

Die Aktie von Hella ist seit August 2016 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 42,3 % zugelegt (Stand 10.09.18, 09.09 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.300 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 18,3 Prozent pro Jahr (Stand: 30.06.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlageexperte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,0% verzeichnet hat (Stand 30.06.18, 22.30 Uhr).