SMT Scharf: Konservative Prognose

SMT Scharf hat die vorläufigen Zahlen für 2017 vorgelegt und die bereits angehobene Prognose übertroffen. Der Umsatz erhöhte sich letztlich gegenüber dem Vorjahr um rund 22 % auf 52,1 Mio. Euro, hier war die Zielspanne nach der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten von 40 bis 44 Mio. Euro auf 44 bis 48 Mio. Euro angehoben worden. Vergleichbar verlief die Entwicklung beim EBIT, das sich jetzt auf 4,5 Mio. Euro (+80 %) einstellte, nachdem zunächst mit 2,2 bis 3,0 Mio. Euro und dann mit 3,7 bis 4,2 Mio. Euro gerechnet worden war.

Management sehr vorsichtig

Für 2018 erwartet das Management nun einen Umsatz von 58 bis 62 Mio. Euro und ein EBIT von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro. Da SMT Scharf im Februar den kanadischen Bergbauzulieferer RDH Mining Equipment übernommen hatte, der im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von umgerechnet 9,4 Mio. Euro erwirtschaftet hatte, beinhaltet die Umsatzprognose im Prinzip kein organisches Wachstum. Dementsprechend liegt auch die EBIT-Prognose am unteren Ende auf Vorjahresniveau. Das Jahr 2017 hat aber schon verdeutlicht, dass das Management sehr vorsichtig kalkuliert. Gerade vor dem Hintergrund einer wieder positiveren Branchenentwicklung sehen wir das Überraschungspotenzial eindeutig auf der Upside. Die Aktie war zuletzt an dem Widerstand bei 15 Euro erneut abgeprallt, könnte aber deutlich an Dynamik gewinnen, wenn diese Hürde überwunden werden kann.

SMT Scharf ist Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, seit der Erstaufnahme im Februar 2016 hat die Aktie ohne Berücksichtigung von Dividenden um 72,6 % zugelegt (Stand 09.03., 17.35 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

