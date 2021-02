Vantage Towers schraubt Gewinnziel leicht nach unten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenaspirant Vantage Towers hat sein operatives Gewinnziel für das noch laufende Geschäftsjahr etwas reduziert. Wegen einer Neubewertung von Mietverträgen rechnet die Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone laut Mitteilung im Geschäftsjahr 2020/21 per Ende März nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (EBITDA nach Leasing) von 520 Millionen bis 530 Millionen Euro. Das ist etwas weniger als bisher.

Das Unternehmen, das in den kommenden Monaten an die Frankfurter Börse gehen will, bekräftigte den mittelfristigen Ausblick. Demnach soll die Marge bezogen auf das bereinigte EBITDA nach Leasing auch mit einem Programm zur "Optimierung der Grundstücksmieten" im hohen 50-Prozent-Bereich liegen. Allerdings werde das Programm voraussichtlich noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Margen im Geschäftsjahr 2022 haben, so Vantage Tower.

Für weiteres Wachstum will das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf bis zu 1 Milliarde Euro investieren. Damit bekräftigte Vantage Towers frühere Angaben. Die Zahl der betriebenen Standorte wurden derzeit auf 82.000 in zehn europäischen Märkten beziffert.

In den ersten neun Monaten per Ende Dezember erlöste das Unternehmen 723 Millionen Euro. Das EBITDA nach Leasing erreichte 620 Millionen Euro. Im gesamten Geschäftsjahr 2019/20 hatte Vantage Towers einen Umsatz von 945 Millionen Euro und ein EBITDA nach Leasing von 814 Millionen erzielt.

Für das noch laufende Geschäftsjahr kündigte Vantage Towers eine Dividende von 280 Millionen Euro an. Die grundsätzliche Dividendenausschüttungsquote gibt das Unternehmen mit 60 Prozent an.

