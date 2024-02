Veräußerung: 3U-Führungskraft liquidiert Anteile

Portfolio angepasst

Directors' Dealings: So reagierte die 3U-Aktie.

Am 29.01.2024 wurde bei 3U ein Insidertrade durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.02.2024 ein. TOMPAT Invest GmbH, in enger Beziehung, hielt am 29.01.2024 nicht an 3U-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 9.991 Aktien zu jeweils 1,85 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von 3U zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 6,50 Prozent auf 1,98 EUR.

Die 3U-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,90 Prozent im Plus bei 2,12 EUR. Der Tagesumsatz der 3U-Aktie belief sich da auf 15 Aktien. Die Marktkapitalisierung von 3U beläuft sich aktuell auf 76,94 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 36.813.000 Papiere.

Bereits am 29.01.2024 hatte TOMPAT Invest GmbH einen Trade getätigt. TOMPAT Invest GmbH hatte sein Portfolio um 101.199 Anteile zu jeweils 1,87 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net