VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend mit roter Tendenz

So bewegt sich VeriSign

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 273,37 USD.

Die VeriSign-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 273,37 USD. Bei 271,04 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 274,06 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 54.582 Aktien.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 13,55 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 35,75 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die VeriSign-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien