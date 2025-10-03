VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 273,63 USD ab.
Die VeriSign-Aktie notierte um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 273,63 USD. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 273,63 USD ab. Bei 274,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.211 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 35,81 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,90 Mio. USD im Vergleich zu 387,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die VeriSign-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,82 USD je Aktie.
