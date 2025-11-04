VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 242,21 USD ab.

Das Papier von VeriSign befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 242,21 USD ab. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 241,88 USD ein. Bei 244,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.536 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,16 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 175,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 27,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

VeriSign veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 390,60 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 419,10 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

