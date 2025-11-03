DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,45 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
VeriSign im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign büßt am Nachmittag ein

03.11.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 239,28 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 239,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 237,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 240,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.959 VeriSign-Aktien.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,73 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 175,63 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,60 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 419,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 390,60 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
