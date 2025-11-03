VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Montagabend fester

So entwickelt sich VeriSign

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 242,88 USD.

Das Papier von VeriSign legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 242,88 USD. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,88 USD. Bei 240,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 123.546 Aktien.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 27,69 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 419,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

