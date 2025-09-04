VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 277,93 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 277,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 278,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 277,28 USD. Zuletzt wechselten 13.058 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Gewinne von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 58,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 409,90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 387,10 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

