VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 241,56 USD zu.
Die Aktie legte um 20:05 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 241,56 USD zu. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 243,12 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 65.152 VeriSign-Aktien den Besitzer.
Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 177,52 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 419,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,60 Mio. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,12 USD je VeriSign-Aktie.
