VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign macht am Abend Boden gut

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 245,92 USD.
Um 20:07 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 245,92 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 247,24 USD. Bei 242,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 54.841 VeriSign-Aktien den Besitzer.
Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 177,52 USD. Abschläge von 27,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 419,10 Mio. USD im Vergleich zu 390,60 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.
