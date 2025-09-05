VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Abend nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 287,82 USD.

Um 20:08 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 287,82 USD nach oben. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 288,36 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 284,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 88.467 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 7,85 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 38,98 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 8,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

