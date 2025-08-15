DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Abend an Fahrt

21.08.25 20:24 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 271,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
228,90 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 271,87 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,14 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 271,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 58.898 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 14,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

So hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 1. Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen