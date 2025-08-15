VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Abend an Fahrt

So entwickelt sich VeriSign

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 271,87 USD.

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 271,87 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,14 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 271,04 USD. Bisher wurden via NASDAQ 58.898 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,41 USD) erklomm das Papier am 29.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 14,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

So hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 1. Quartal 2025 investiert